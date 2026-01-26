Operazione “Panta Rei”, fanghi nei depuratori e scarichi abusivi in mare, scatta il sequestro per da 10 milioni di euro a Reggio Calabria. VIDEO

Smaltimento illecito di fanghi dei depuratori attivi nel comune di Reggio Calabria, con risparmio di spesa per l’azienda incaricata, inquinamento del mare e frode ai cittadini. E’ il cuore di una inchiesta del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Reggio Calabria, con la collaborazione dei colleghi romani, che ha portato a un decreto di sequestro preventivo messo d’urgenza dal Pm nelle confronti della società Idrorhegion scarl, impresa affidataria della gestione dei setti impianti di depurazione delle acque reflue a Reggio Calabria.

L’indagine, denominata “Panta Rei”, è nata nel corso del 2025 dopo segnalazioni di gravi anomalie operative riscontrate nell’impianto di depurazione di Ravagnese e di Catona. Grazie anche all’ausilio del sistema di videosorveglianza, il supporto del nucleo elicotteri di Vibo Valentia e un consulente esperto in materia, ricostruita una gestione sistematicamente illecita degli impianti, in violazione delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi ambientali compresa l’autorizzazione allo scarico, per conseguire risparmi di spesa, con frode per l’ente comunale. I fanghi di depurazione erano depositati in maniera incontrollato in luoghi non autorizzati e versati poi in mare, e le acque reflue non erano adeguatamente trattate ed erano scaricate in mare. Le analisi hanno evidenziato il superamento dei limiti tabellari previsti dalla normativa ambientale vigente nei principali parametri chimic- fisici e microbiologici. Il valore complessivo dei beni immobili e immobili sottoposti al sequestro è stimato in circa 10 milioni di euro.