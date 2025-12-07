Operazione Fangorn, assoluzioneper un 52enne rossanese

Operazione Fangorn, assoluzione

per un 52enne rossanese

Il Tribunale di Castrovillari ha accolto le richieste dell’Avv. FrancescoNicoletti

Corigliano Rossano, 7 dicem

bre 2025In totale accoglimento delle richieste dell’Avv. Francesco Nicoletti, ilTribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, ha assolto il52enne rossanese Francesco Filareto dalla grave imputazione a luiascritta nell’ambito della operazione denominata “Fangorn”, portata atermine dai Carabinieri nell’estate del 2019 contro una ipotizzataorganizzazione criminale dedita alla gestione delle attività di taglioabusivo di legname nelle aree montane di Rossano.

Nello specifico, secondo quanto ricostruito nel corso della articolata ecomplessa attività d’indagine svolta dalla polizia giudiziaria –attraverso captazioni, riscontri operati, tabulati telefonici, dati GPS erilievi satellitari – la ipotizzata organizzazione criminale, compostaanche da soggetti legati da vincolo di parentela, a far data dal 2016sarebbe stata dedita a numerosissimi e sistematici tagli abusivi dialberi appartenenti al demanio forestale. Il tutto all’interno di un’areaboschiva censita quale Sito di Interesse Comunitario (SIC) nell’ambito delprogetto “Natura 2000”, come “Foreste Rossanesi”, secondo quantostabilito dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, emanata per garantire ilmantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie diflora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.Durante la fase dell’udienza preliminare dieci imputati venivanocondannati, a seguito di richiesta di giudizio con il rito abbreviato,con pene, per le posizioni più gravate, oltre i dodici anni di carcere.La restante parte degli imputati optava per il giudizio ordinario cheveniva celebrato dinanzi al Tribunale di Castrovillari in composizionecollegiale. All’esito del processo, lo stesso Tribunale, in totaleaccoglimento delle richieste dell’Avv. Francesco Nicoletti, per quantoconcerne la posizione del 52enne, ha emesso sentenza di assoluzione.