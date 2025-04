Operazione di salvataggio di cuccioli questa mattina dei Vigili del fuoco in Calabria

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta nel comune di Isola di Capo Rizzuto per il recupero di due cuccioli di cane precipitati in un canalone di raccolta delle acque meteoriche, profondo circa tre metri.

I vigili del fuoco con ausilio della scala italiana in dotazione sul mezzo, hanno recuperato i cuccioli che, in buono stato di salute, venivano consegnati a chi di competenza.