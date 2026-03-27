Operazione delle Fiamme Gialle all’alba a Gioia Tauro nel quartiere Fiume e Piano delle Fosse

Stamattina Gioia Tauro si è svegliata con il fragore degli elicotteri della Guardia di Finanza, in un’operazione ancora in corso che ha interessato il centro storico, sorvolando per circa un’ora il centro storico del capoluogo pianigiano. Non si conoscono ancora i dettagli e la portata dell’attività in essere ma dalla localizzazione del veicolo del centro urbano. Possibile ipotizzare si tratti di un blitz contro il traffico di sostanze stupefacenti. Visti i disservizi legati allo sciopero odierno, con tutta probabilità comunicazioni ufficiali giungeranno soltanto domattina. Le zone interessate sarebbero il quartiere Fiume e Piano delle Fosse.

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