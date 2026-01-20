Operazione “Car-Cash”, Nesci: plauso a Carabinieri e Procura di Reggio Calabria. Lo Stato è presente, sicurezza e legalità diritti concreti

Reggio Calabria, «Desidero esprimere il mio più sentito plauso all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per la maxi operazione “Car-Cash” condotta nelle ultime ore nel quartiere di Arghillà, frutto di un lavoro investigativo complesso e articolato, a tutela dei cittadini onesti e della sicurezza del territorio».

Lo dichiara l’europarlamentare calabrese On. Denis Nesci, commentando l’attività che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di reati connessi ai furti di autovetture, alla ricettazione, alle estorsioni attraverso il cosiddetto “cavallo di ritorno” e alla detenzione e al porto abusivo di armi.

«La risposta dello Stato — prosegue Nesci — è netta e deve restare ferma: legalità e sicurezza non sono parole astratte, ma diritti concreti delle famiglie, dei lavoratori, degli anziani, di chi ogni giorno subisce furti, intimidazioni e paura. Allo stesso tempo, ribadisco un principio imprescindibile: la lotta alla criminalità non può e non deve mai trasformarsi in una stigmatizzazione collettiva di un quartiere o di una comunità. Le responsabilità sono sempre individuali e saranno accertate nelle sedi giudiziarie, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza».

«Arghillà — conclude l’europarlamentare — ha bisogno di sicurezza, certamente, ma anche di un piano serio e strutturale di rigenerazione urbana e sociale: scuola, servizi, lavoro, presidio educativo, riqualificazione degli spazi e una legalità quotidiana che si traduca in opportunità reali. Solo così si costruisce una presenza dello Stato forte, credibile e duratura».