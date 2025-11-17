Operazione Boreas, assolti Raffaele Meles e Natalino Chiarello

All’esito dell’udienza preliminare il GUP distrettuale ha accolto lerichieste delle difese

Corigliano Rossano, 17 novem

bre 2025Operazione “Boreas”: emessa sentenza di assoluzione con motivazionecontestuale per Raffaele Meles difeso dagli Avvocati Ettore Zagarese ePasqualino Capalbo nonché nei confronti di Natalino Chiarello difesodall’Avv. Francesco Nicoletti. Questo l’esito dell’udienza preliminarecelebratasi dinanzi al GUP del Tribunale di Catanzaro, che ha poidisposto lo stralcio per tre posizioni, per altri dieci imputati haammesso le richieste di giudizio abbreviato che si discuteranno trafebbraio e marzo 2026, mentre per gli altri imputati ha disposto ilrinvio a giudizio.

L’operazione, il cui blitz scattò lo scorso primo aprile ad opera dellaPolizia di Stato – che eseguì tredici ordinanze di custodia cautelare incarcere e sette agli arresti domiciliari – è frutto di una articolataindagine condotta dalla Dda di Catanzaro in collaborazione con la Procuradi Stoccarda avente ad oggetto le ipotizzate proiezioni della locale diCirò Marina in Germania. Tra gli indagati anche professionisti ecolletti bianchi.Tra i reati contestati, tutti con l’aggravante mafiosa, figurano:associazione di tipo ‘ndranghetistico, estorsione, trasferimentofraudolento di valori, danneggiamenti, intestazione fittizia di beni,sofisticati reati finanziari e riciclaggio.