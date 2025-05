Open Day della Breast Unit, Frittelli: “uno strumento per far conoscere ed avere fiducia”

Sinergia istituzionale tra protagonisti della Sanità ospedaliera e territoriale: è questo il messaggio lanciato oggi alla conferenza stampa di presentazione dell’Open Day della Breast Unit. L’evento, realizzato dal G.O.M. in collaborazione con l’A.S.P. di Reggio Calabria, è previsto per sabato 31 maggio all’interno dei locali della Breast Unit (Presidio “Riuniti”, terzo piano della Torre M), dalle 9:00 alle 16:00.

Ad aprire la conferenza stampa di ieri è stato il dr. Salvatore Costarella, Direttore Sanitario Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, alla presenza del Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, del Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, e della dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore Generale dell’A.S.P. di Reggio Calabria.

“Il nostro obiettivo principale – ha affermato il dr. Costarella – è la salute dei cittadini e, per raggiungerlo, abbiamo bisogno che esso sia condiviso attraverso la pratica concreta, in collaborazione con il territorio e con le tante associazioni che gravitano attorno alla Breast Unit”.

“La Brest Unit è nata poco più di un anno fa – ha proseguito il dr. Costarella – ed ha già prodotto ottimi risultati in termini di prestazioni ed accesso alle cure. Con questa giornata rafforziamo le sinergie tra i vari enti e, soprattutto, tra l’istituzione ed il cittadino”.

Spazio poi ai numeri attraverso una disamina puntuale a cura della dr.ssa Maria Giovanna Notarangelo, dirigente medico della U.O.C. Chirurgia Generale e d’Urgenza: nel 2024 il centro senologico del G.O.M. ha eseguito 957 visite ambulatoriali e 212 biopsie mentre, per primi cinque mesi del 2025, il dato è rispettivamente di 460 e 102; inoltre, nel 2024 sono stati effettuati 151 interventi, mentre il dato parziale a maggio 2025 è di 68.

A seguire, la dott.ssa Di Furia che, dopo i doverosi ringraziamenti, ha parlato di “una giornata importante alla quale l’A.S.P. non poteva mancare proprio perché la sua missione istituzionale è la prevenzione. Sensibilizzare su questa tematica è fondamentale ed è un concetto che deve appartenere a tutti noi. La prevenzione è fondamentale per la salute collettiva, per questo l’Azienda Sanitaria Provinciale e il G.O.M. di Reggio Calabria hanno inteso portare avanti insieme questa iniziativa volta alla sensibilizzazione della popolazione con un Open Day, che sarà un evento molto importante. Il nostro è un modo di dire pubblicamente che le risorse e le professionalità sono in campo, si può aderire agli studi oncologici mirati, e quindi invitiamo i cittadini a dar seguito alle nostre richieste di partecipazione. Quello di oggi è un invito alla prevenzione in tutti i campi.”

La dott.ssa Di Furia si è poi soffermata sui dati degli screening per la prevenzione del tumore della mammella effettuati dall’ASP: “la risposta è stata ottima, ha aderito il 26,4% della popolazione target oggetto dell’invito.” Un dato che è parte di una campagna di sensibilizzazione più ampia che passa anche dalle nuove tecnologie (come l’attivazione di un nuovo mammografo a Siderno) e da iniziative innovative, come il Camper itinerante con mammografo per raggiungere le aree più interne del territorio.

Infine, ha commentato la dott.ssa Di Furia “l’integrazione con il G.O.M., che è centro hub, è necessaria per dare le risposte assistenziali che i cittadini attendono da troppo tempo, anche al fine di ridurre la mobilità passiva”.

Il Commissario Straordinario del G.O.M., dott.ssa Tiziana Frittelli, dopo aver espresso un primo ringraziamento all’équipe medica della Breast Unit, ha voluto ringraziare la dott.ssa Di Furia per aver dato il via ad una campagna di screening molto importante per il territorio: “la collega Di Furia è stata molto brava ad avviare una campagna di screening sul territorio che sta già dando i suoi frutti. Per quanto riguarda l’Ospedale di Reggio era stato fatto un ottimo lavoro già prima che io arrivassi con la costituzione di una Breast Unit, che ci dà anche lo slancio giusto per lavorare al miglioramento di tutta la filiera ed i percorsi terapeutici dell’area oncoematologica. Possiamo dire con soddisfazione che c’è una continuità tra screening del Territorio e la nostra Breast Unit che permetterà alla pazienti della provincia di Reggio Calabria di restare a curarsi vicino casa. Fermare l’emigrazione sanitaria è un nostro precipuo obiettivo; d’altronde noi ci mettiamo nei panni di chi riceve una diagnosi di questo tipo, comprendiamo quanto pesante possa essere senza poi dover considerare anche il disagio psicologico, il dispendio di risorse economiche e le difficoltà a cui si va incontro nel progettare una trasferta per cure sanitarie. Intendo dire alla cittadinanza: fate prevenzione, rispondete alle campagne di screening, e sappiate che qui al G.O.M. c’è un’unità specializzata di cura e assistenza delle donne che affrontano un tumore al seno. La Breast Unit offre un programma continuo di cura attraverso un approccio multidisciplinare e un team di esperti che guidano le pazienti in ogni aspetto del loro percorso personalizzato”.

“Il modello della Breast Unit – ha dichiarato ancora la dott.ssa Frittelli – deve prevedere una presa in carico del paziente oncologico sul territorio ed il successivo invio clinico alla Breast Unit. Deve esserci la completa eliminazione degli steccati a favore di una presa in carico complessiva del paziente”.

“Il modello Breast Unit è nazionale – ha concluso – ed ha ridotto del 20% la mortalità. Si tratta di un modello che necessita di professionisti e tecnologie dedicate nonché del raggiungimento di standard a cui il G.O.M. si è allineato con il lavoro svolto l’anno scorso. L’obiettivo di quest’Open Day è proprio questo: far conoscere per avere fiducia”.

Cos’è la BREAST UNIT:

La Breast Unit afferisce alla U.O.C. Chirurgia Generale, diretta dal Dr. Salvatore Costarella, ma è concepita come un’unità mutlidisciplinare in cui collaborano professionisti di diverse specialità (quali la stessa Chirurgia, l’Oncologia e la Radioterapia, la Radiologia, la Medicina Nucleare, l’Anatomia Patologica, la Genetica Medica) per soddisfare il bisogno di salute della paziente, presa in carico nella sua totalità, adottare soluzioni complessive e curarla in maniera completa ed efficace.

Ogni paziente, pertanto, seguirà un percorso costruito sulla personale storia clinica, agevolato da un’attenta programmazione di accesso alle cure ed ai servizi, garantito dal ruolo dei/delle Case Manager.

La Breast Unit è dotata di mammografi digitali di ultima generazione, che consentiranno di abbattere le liste di attesa per il tumore alla mammella.

La Breast Unit del G.O.M. si distingue per il suo approccio multidisciplinare: un team di esperti – oncologi, senologi, radiologi, psicologi e infermieri specializzati – accompagna ogni paziente lungo tutto il percorso di cura, dalla prima diagnosi fino al recupero psicofisico. L’obiettivo è garantire continuità terapeutica, supporto umano e qualità delle cure.

L’Open Day del 31 maggio:

La giornata, realizzata in collaborazione con i professionisti della A.S.P. di Reggio Calabria, rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, che resta una delle principali sfide sanitarie del nostro tempo. Partecipare è un gesto di cura verso sé stessi e un passo fondamentale verso una diagnosi tempestiva e più efficiente.

L’invito è rivolto a tutte le donne della provincia e della regione.

Ingresso libero. Non è necessaria prenotazione.

Contatti della Breast Unit per richiesta informazioni:

Tel: +39 331 261 1248 – 0965 397158

Via Giuseppe Melacrino, 21 – 89124 – Reggio Calabria (RC)

Per info. sulle attività di screening dell’ASP clicca qui: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Per saperne di più sulle attività del G.O.M., visita il sito www.gomrc.it.

Consulta la Carta dei servizi oppure scarica l’app GOM RC.