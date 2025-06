ONMIC incontra la Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria: al centro il futuro degli invalidi civili e della sanità inclusiva

Nei giorni scorsi si è svolto presso la Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria, un incontro istituzionale

tra la Dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore Generale e una delegazione dell’ONMIC – Opera Nazionale Mutilati e

Invalidi Civili Aps, guidata dal Presidente Giuseppe Martorano, affiancato da Angela Graziella Quattrone,

Responsabile Progetto e Comunicazione, e dal Dott. Davide Pallonetto.

Un confronto cordiale e proficuo, orientato alla costruzione di un dialogo permanente tra enti del Terzo

Settore e istituzioni pubbliche, finalizzato alla tutela dei diritti dei cittadini con disabilità e all’abbattimento

delle criticità del sistema socio-sanitario territoriale.

Durante l’incontro, la delegazione ha espresso apprezzamento per l’impegno della Dott.ssa Di Furia nelle

campagne di prevenzione e screening oncologico (tumore mammario, colon-retto e cervice uterina),

riconoscendo in queste azioni strumenti fondamentali per la tutela della salute pubblica.

Tra le tematiche approfondite nel corso del confronto:

Abbattimento delle liste d’attesa per visite mediche e accertamenti sanitari: una delle priorità

segnalate, per garantire tempi congrui alle persone con disabilità e fragilità sociali;

segnalate, per garantire tempi congrui alle persone con disabilità e fragilità sociali; Potenziamento dei posti letto per degenti psichiatrici, ancora insufficienti nella nostra provincia,

con ricadute drammatiche sulla continuità delle cure;

con ricadute drammatiche sulla continuità delle cure; Attenzione ai soggetti con autismo, per i quali le terapie quotidiane costituiscono un diritto

essenziale alla sopravvivenza, non una prestazione accessoria;

essenziale alla sopravvivenza, non una prestazione accessoria; Superamento delle barriere architettoniche, per garantire pari accesso agli spazi pubblici e privati e

promuovere l’autonomia individuale;

promuovere l’autonomia individuale; Carenza strutturale di psicologi e psicoterapeuti all’interno del SSN, che limita fortemente la presa

in carico dei disturbi mentali e psicologici;

in carico dei disturbi mentali e psicologici; Collaborazione tra Terzo Settore e istituzioni, per costruire una rete integrata di servizi e interventi

orientati alla persona.

ONMIC, nata a Reggio Calabria nel 2023 e allineata allo statuto dell’Opera Nazionale attiva dal 1961,

prosegue la sua missione di tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, promuovendo

inclusione sociale, pari opportunità e cittadinanza attiva.

“Dare voce a chi quotidianamente vive la malattia, il disagio, l’esclusione. È questo il compito di ONMIC – ha

dichiarato il Presidente Martorano – La salute è un diritto umano fondamentale, come riconosciuto dall’art.

32 della nostra Costituzione. E questo diritto va garantito con azioni concrete, tempestive ed eque, per tutti,

nessuno escluso.”

Il confronto si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere attivo un canale di comunicazione

permanente tra ONMIC e ASP, nell’ottica di una sanità pubblica più accessibile, umana e inclusiva.