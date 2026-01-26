Omicidio-suicidio a Mileto, oggi l’autopsia sui corpi di Pasquale Calzone e Assunta Carrà

Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Pasquale Calzone, 63 anni, e Assunta Currà, 55, morti nella tragedia avvenuta nella loro abitazione a Mileto, nel Vibonese. Per la giornata di oggi è stato disposto l’esame autoptico, necessario prima della restituzione delle salme ai familiari e della celebrazione dei funerali.

Secondo la prima ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe ucciso l’ex moglie con una pistola legalmente detenuta, esplodendo sei colpi al termine di una lite, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Il movente sarebbe riconducibile alla separazione della coppia, avviata circa un anno fa, decisione che Calzone non avrebbe accettato.

Gli accertamenti sono ancora in corso per definire con precisione la dinamica e consolidare il quadro investigativo. Nelle scorse ore è rientrato da Torino il figlio 35enne della coppia, che sarà ascoltato dagli inquirenti.

I funerali, che si terranno in forma separata, sono previsti con ogni probabilità per domani. In concomitanza con le esequie, il sindaco di Mileto, Fortunato Giordano, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino.