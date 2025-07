“.Omega” a 6 mesi dalla nascita: risultati e centralità all’Università della Calabria

L’Associazione Studentesca .OMEGA presenta un resoconto chiaro e misurabile della propria attività: primati storici e una crescita costante che la pongono, oggi, tra le realtà più rilevanti nella rappresentanza studentesca dell’Università della Calabria e del Sud Italia intero.

Si presenta ufficialmente all’Ateneo di Arcavacata il 26 febbraio 2025 con un’assemblea pubblica ricca di interessanti spunti e proposte significative, facendo comprendere alle studentesse e agli studenti le forti ambizioni di un gruppo di ragazzi che tutt’ora vive esperienze di rappresentanza in tutti gli organi d’Ateneo.

A soli tre mesi dalla nascita, .OMEGA ha toccato quota 1.412 iscritti: si tratta del picco più alto mai registrato da un’associazione UniCal nella sua fase costitutiva, a conferma di un consenso largo, trasversale e radicato, dato dall’esemplare validità e affidabilità dei suoi membri.

Grazie a questo risultato, si colloca come la seconda associazione per numero di tesserati nel 2025 nel panorama UniCal. Un numero conseguenza di un lavoro quotidiano nei dipartimenti, un’organizzazione solida e un rapporto diretto e costante con la comunità studentesca. Il radicamento è il frutto di una presenza credibile, capace di proporre, ascoltare e agire con coerenza.

In appena cinque mesi, .OMEGA raggiunge un traguardo ambito da tutte le realtà della rappresentanza studentesca: uno dei suoi componenti entra nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) come secondo candidato più votato in tutta Italia. Sarà tra i sette consiglieri degli studenti che rappresenteranno le università del Meridione. Un risultato che premia la forza delle idee e la crescita di un progetto giovane ma determinato.

Non solo un’associazione, ma un progetto generazionale: nato dal basso, condiviso, determinato a lasciare un segno. Un’esperienza che, in appena sei mesi di vita, ha già dimostrato di saper scrivere la storia.

Siamo solo al PUNTO di partenza.