Oltre la cura: il modello di “Casa di Rosa” per la salute femminile

Nel panorama della sanità calabrese, il progetto dell’Associazione Casa di Rosa rappresenta un’evoluzione significativa nel contrasto al tumore al seno, ponendosi come un presidio di sanità partecipata radicato a Fiumefreddo Bruzio. L’iniziativa opera secondo i principi della sussidiarietà orizzontale, lavorando in costante sinergia con il servizio pubblico per trasformare la prevenzione in un pilastro fondamentale del benessere comunitario. Attraverso un approccio che unisce assistenza, informazione e accompagnamento, il progetto mira a rendere i percorsi di tutela della salute femminile non solo più accessibili, ma profondamente integrati nel tessuto sociale.

L’anima e la guida di questa realtà è il dottor Raffaele Leuzzi, medico oncologo e senologo, che ricopre il ruolo di fondatore e presidente. La sua vasta esperienza clinica nella diagnosi precoce è stata la base su cui è stato costruito un modello d’intervento capace di andare oltre l’aspetto puramente medico. Per il dottor Leuzzi, la lotta al tumore al seno richiede un’integrazione perfetta tra l’alta competenza clinica, la prevenzione culturale e una profonda attenzione alla dimensione umana della cura, elementi che definiscono l’identità stessa dell’associazione.

L’attività si sviluppa attraverso un impegno costante nella prevenzione primaria e nella diagnosi precoce, estendendosi fino alla formazione e alla riabilitazione. L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione che non sia subita passivamente, ma fondata sulla consapevolezza e sulla partecipazione attiva delle cittadine. In questo contesto, la sede di Casa di Rosa, situata nei locali concessi dal Sindaco Fortunato Rosario Barone, diventa un luogo fisico di incontro e dialogo tra istituzioni, professionisti e cittadini, abbattendo le distanze tra iniziativa civica e sanità pubblica.

Il progetto si propone dunque come uno spazio aperto al territorio, dove il coordinamento del dottor Leuzzi assicura un accompagnamento qualificato in ogni fase del percorso di tutela. Casa di Rosa non si limita a offrire un servizio, ma promuove un’alleanza strategica che punta a rendere la prevenzione un diritto concreto, rafforzando il legame tra la competenza specialistica e le necessità reali della popolazione femminile.