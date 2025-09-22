Oggi gli studenti dei Licei di Cittanova in sciopero per la Palestina, con la solidarietà delle istituzioni di Cinquefrondi

In occasione degli scioperi nazionali per la Palestina, anche i ragazzi dei Licei di Cittanova hanno avviato una manifestazione, esprimendo la loro ferma condanna al genocidio in corso e la solidarietà al popolo martoriato di Gaza. Un segnale forte e chiaro, quello degli studenti, che oggi hanno voluto alzare la voce per difendere i diritti umani e la giustizia, chiedendo la fine della violenza e della sofferenza che colpisce la popolazione palestinese.

Il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, insieme al Presidente del Consiglio Fausto Cordiano, alle Assessore Roberta Manfrida e Maria Annunziata D’Agostino, e al consigliere Giuseppe Luciano, ha preso parte all’iniziativa, mostrando solidarietà agli studenti e condannando senza riserve le atrocità in atto. Come amministratori hanno voluto essere presenti al fianco dei giovani, riconoscendo la loro determinazione nel lottare per un mondo più giusto.

Il Sindaco Michele Conia ha concluso la manifestazione con un commovente intervento in cui ha ricordato agli studenti l’importanza dello studio come strumento di libertà. Ha sottolineato come solo una società libera possa garantire la possibilità di manifestare e difendere le proprie idee. In questo caso, la condanna al genocidio in atto e la vicinanza al popolo di Gaza sono state le parole d’ordine, che oggi unite agli studenti hanno attraversato le strade di Cittanova.

Michele Conia, da ex studente del Liceo Classico, ha poi aggiunto che, come Sindaco e come Consigliere metropolitano per le politiche giovanili, non farà mai mancare il suo supporto a tutti coloro che, con la forza delle idee e la determinazione dei giovani, scelgono di manifestare per difendere i diritti propri e degli altri. La partecipazione e la voglia di impegnarsi per una causa giusta sono segnali positivi, che richiedono di essere ascoltati e sostenuti da chi ha il dovere di rappresentare e proteggere i diritti di ogni cittadino.

La manifestazione di oggi è stata un momento di riflessione collettiva, ma anche di speranza per un futuro più giusto e umano, dove la solidarietà e il rispetto per i diritti universali prevalgano sopra ogni altra logica.