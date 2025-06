Occupa abusivamente un appartamento dell’Aterp in Calabria, sequestrato l’immobile e denunciato un 45enne

Tutto pronto per la quarta Festa nazionale della Uil, che quest’anno avrà come straordinario palcoscenico la maestosa Arena dello Stretto, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Venerdì 13 e sabato 14 giugno, il cuore del Sud si trasformerà in un grande laboratorio di idee, riflessioni e proposte, in cui il sindacato torna a essere protagonista […]