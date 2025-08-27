Occhiuto: solidarietà al sindaco di Cinquefrondi, al fianco di tutti gli amministratori
Ago 27, 2025 - redazione
Occhiuto: solidarietà al sindaco di Cinquefrondi, al fianco di tutti gli amministratori
“Sincera solidarietà al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e alla sua famiglia, vittime di un vile atto intimidatorio.
Colpire i beni personali di un amministratore significa tentare di minare la serenità di chi, con impegno e sacrificio, dedica una parte della propria vita alla comunità.
La Calabria non può e non deve arrendersi a simili gesti criminali, che offendono non solo la persona colpita ma l’intera nostra regione.
Al fianco del sindaco Conia e di tutti gli amministratori che, con coraggio, rappresentano l’avamposto dello Stato nei territori”.
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.
Fabrizio Augimeri
Portavoce del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto
E-mail: fabrizio.augimeri@regione.calabria.it
Cell: 3402448595