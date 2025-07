Occhiuto, “solidarietà a Salvini, difficile comprendere decisione Procura Palermo”

Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Giovanni Muraca in merito alla partecipazione al sit-in dei dipendenti dell’Istituto di Vigilanza Europol Srl, l’azienda ha deciso di fare chiarezza su una “vicenda che sta assumendo toni paradossali e inaccettabili“. Europol, come già fatto in precedenza, sottolinea la piena regolarità delle proprie pratiche lavorative, ribadendo che […]