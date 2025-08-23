Occhiuto si candida con la stessa squadra della passata legislatura. 7 le liste a sostegno

Potrebbero essere sette le liste a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato presidente del centrodestra alle Regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Il dato emerge dal profilo Facebook dello stesso Occhiuto, in un post che lo ritrae con sette simboli: quelli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, OCCHIUTO Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Udc. Il post reca come titolo “OCCHIUTO presidente” e poi come sottotitolo “in 4 anni di piu’ che in 40”. Anche alle elezioni regionali del 2021 OCCHIUTO fu sostenuto da sette liste: oltre a quelle del centrodestra – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc – all’epoca erano presenti anche Coraggio Italia e Noi con l’Italia. Rispetto alle previsioni di queste Regionali, la vera novita’ – spiegano gli analisti – e’ il simbolo “Occhiuto Presidente”.

Il presidente dimissionario della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ricandidato alla presidenza con il sostegno della coalizione di centrodestra, lancia sui social il suo primo manifesto elettorale in vista del voto del prossimo 5 e 6 ottobre. Nella fotografia pubblicata sul post il governatore appare in camicia bianca nel suo ufficio alla Cittadella, intento a lavorare tra documenti e grafici. Lo slogan é “Occhiuto Presidente: in 4 anni di più che in 40”. Sotto i loghi delle 7 liste, tante quante quelle che componevano la coalizione nelle precedenti elezioni regionali del 2021, che sostengono la candidatura di Occhiuto: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, OCCHIUTO Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Unione di centro. (ANSA). 2025-08-23T13:14:00+02:00 DED ANSA per CAMERA09