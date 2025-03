Occhiuto: “gesti vili contro Meloni e von der Leyen, solidarietà”

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

“Anche ieri durante un corteo a Torino abbiamo assistito a deprecabili scene di violenza ad opera dei soliti facinorosi intenti a bruciare foto della premier, Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Nell’esprimere ad entrambe la mia totale solidarietà per essere state oggetto di questi gesti vili, mi auguro che certa politica la smetta di tollerare e giustificare queste violenze ma condanni senza ambiguità tali episodi così gravi e indegni.

Il diritto di espressione e di manifestazione sono sacrosanti ma devono realizzarsi sempre in un contesto di civiltà. Qualsiasi forma di violenza non è accettabile”.