Occhiuto: “buon lavoro a Curcio, in Calabria Stato presente e determinato”

“Ho partecipato con grande piacere all’insediamento, avvenuto stamane, del neo procuratore della Repubblica di Catanzaro, Salvatore Curcio.

Rinnovo a Curcio le congratulazioni per questo importante e delicato ruolo, e gli auguri di buon lavoro.

Allo stesso tempo desidero nuovamente ringraziare l’ex procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, per la preziosa attività svolta negli ultimi anni nella nostra Regione.

Abbiamo avuto e continuiamo ad avere eccellenze nazionali in ruoli chiave, per affermare sempre più la giustizia e la legalità.

Lo Stato è presente, determinato, vicino alla Calabria. Grazie”.