Occhiuto: “Berlusconi ha sofferto per anni, adesso la verità”
Ott 22, 2025 - redazione
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82
“Finalmente la verità: la Cassazione conferma che non è mai esistito alcun legame tra il presidente Silvio Berlusconi e la mafia.
Lo abbiamo sempre sostenuto, lo sapevamo tutti, ma per anni alcuni hanno lanciato accuse assurde e infamanti, strumentalizzando politicamente vicende ridicole.
Circostanze che hanno provocato dolore e amarezza nella vita del presidente Berlusconi e della sua famiglia.
Adesso la Suprema Corte, con parole chiare e nette, scrive la parola fine”.
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.