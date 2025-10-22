Occhiuto: “Berlusconi ha sofferto per anni, adesso la verità”

“Finalmente la verità: la Cassazione conferma che non è mai esistito alcun legame tra il presidente Silvio Berlusconi e la mafia.

Lo abbiamo sempre sostenuto, lo sapevamo tutti, ma per anni alcuni hanno lanciato accuse assurde e infamanti, strumentalizzando politicamente vicende ridicole.

Circostanze che hanno provocato dolore e amarezza nella vita del presidente Berlusconi e della sua famiglia.

Adesso la Suprema Corte, con parole chiare e nette, scrive la parola fine”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.