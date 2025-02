Occhiuto a Bruxelles per insediamento Comitato Regioni, per Calabria nuova opportunità per confronto costante con istituzioni comunitarie

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sarà impegnato da oggi pomeriggio e fino a venerdì mattina a Bruxelles durante i lavori relativi all’insediamento ufficiale del Comitato europeo delle Regioni, organismo Ue del quale il governatore azzurro fa parte su indicazione della Conferenza delle Regioni.

Tre giorni caratterizzati non solo dalla cerimonia inaugurale del mandato quinquennale del Comitato, ma anche dall’elezione del nuovo presidente dell’istituzione e dai confronti con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario Ue per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme, Raffaele Fitto, con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e con il commissario europeo per l’energia e le politiche abitative, Dan Jorgensen.

“Sono onorato di far parte di questo importante organismo – afferma il presidente Occhiuto – che rappresenta la voce delle Regioni e delle città nell’Unione europea.

La Regione Calabria ha la necessità di rafforzare sempre di più il proprio ruolo all’interno dell’Ue.

Per questo, intendo utilizzare la mia presenza a Bruxelles durante le riunioni del Comitato per discutere in merito a proposte legislative e per stimolare ulteriori positive azioni da parte dell’Unione su temi più importanti per lo sviluppo dei nostri territori.

Già in qualità di presidente della Commissione Intermediterranea della Crpm, sto affrontando da diversi mesi, negli importanti negoziati europei, delicate questioni relative alle Regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo come la difesa degli interessi comuni di questi territori nelle politiche dell’Ue, l’integrazione del ruolo delle autorità regionali nel concetto euromediterraneo, e la realizzazione di progetti strategici su tematiche chiave e di forte impatto territoriale.

Ora, con la mia partecipazione alla delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni, avrò ancor di più l’opportunità di confrontarmi in maniera assidua con i commissari europei, sostenendo non solo il progetto per la creazione di una macroregione mediterranea, ma anche le principali questioni legate alla crescita della Calabria”, sottolinea il presidente Occhiuto.