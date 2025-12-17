Obiettivo finale per il Milan, Allegri “Col Napoli gara complicata”

RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Obiettivo finale. Massimiliano Allegri lo ha ribadito anche alla vigilia della semifinale della Supercoppa italiana contro il Napoli: il Milan vuole giocarsi la possibilità di vincere il trofeo per il secondo anno consecutivo. “Sarà una partita complicata – ha ribadito in conferenza stampa –, l’obiettivo è quello di arrivare lunedì a giocarci la finale. Domani sarà una gara differente. Il Napoli, indipendentemente dall’assetto tattico, è una squadra veloce, che segna molto dentro l’area. Domani sarà una partita secca, differente rispetto a quella giocata in campionato. In campo ci sono giocatori di ottimo valore”. Non sarà dunque un match semplice da affrontare, soprattutto alla luce delle due sconfitte consecutive incassate dalla squadra di Antonio Conte: “Affronteremo un Napoli molto arrabbiato per le sconfitte che hanno subito nelle ultime due gare. La Supercoppa sarà un obiettivo per loro ma anche per noi, sarà una bella partita. Antonio Conte, quando ci sono questi momenti di difficoltà, sa tirare fuori il meglio dalle sue squadre, noi dobbiamo essere pronti per affrontare le difficoltà”.

Massimiliano Allegri ha poi fatto il punto sugli infortunati e su quali giocatori hanno recuperato in vista della sfida con i partenopei: “Per quanto riguarda Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi. Gimenez si sottoporrà a questo piccolo intervento domani: ha avuto un periodo di tempo dove ha fatto una terapia conservativa, negli ultimi giorni si è riacutizzato il problema alla caviglia”.

Sul mercato, invece, il tecnico dei rossoneri non si è sbilanciato. Il Milan sta sondando il terreno per Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham già monitorato nelle scorse sessioni: “L’obiettivo di mercato del Milan sarà quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi dopo la Supercoppa vedremo cosa potremo fare sul mercato e quali opportunità ci saranno”.

Durante la conferenza è intervenuto anche Mike Maignan: “L’anno scorso abbiamo vinto, ma adesso iniziamo un nuovo cammino dove dobbiamo rimanere concentrati solo sulla partita di domani sera, è quella più importante. Vogliamo cercare un risultato positivo. E’ stato bello vincere lo scorso anno, i risultati in questo momento sono meglio rispetto alla passata stagione. Quest’anno siamo una famiglia, un gruppo dove si vive bene, sono cambiate tante cose, anche il mister ha portato serenità, un modo di lavorare suo, dobbiamo continuare così e mantenere lo stesso ritmo per ottenere risultati positivi”. Il portiere rossonero, in scadenza di contratto al termine della stagione, non ha poi voluto rispondere su quale sarà il proprio futuro: “E’ vero che il mio futuro fa parlare, ma non mi deve distrarre, io devo essere focalizzato e concentrato per dare il massimo, oggi non è il momento di parlarne, abbiamo un obiettivo, devo dare il massimo domani sera, poi vedremo”, ha concluso.

