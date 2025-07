Nuovo Ospedale della Piana, Mattiani: “Inizio lavori, un altro obiettivo storico dopo anni di inconcludenza”

“L’annuncio da parte del Presidente Occhiuto del prossimo inizio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana rappresenta un’altra tappa storica per la nostra Regione. Una Calabria che soffre la carenza di sanità merita di poter finalmente guardare avanti con maggiore fiducia. La costruzione del Nuovo Ospedale della Piana è sempre stato il mio grande obiettivo. L’obiettivo che mi ha spinto a scendere in campo e candidarmi e lottare giorno dopo giorno, dopo 20 anni di promesse mancate da parte di una politica inconcludente. Io ho visto e vissuto la gente di Calabria, della Provincia di Reggio Calabria e, quindi, della Piana di Gioia Tauro, piangere e morire per la carenza di sanità e sentire oggi, dopo le tante battaglie che in questi anni abbiamo condotto, spesso davvero difficili, il Presidente Occhiuto pronunciare quelle parole mi ha riempito il cuore. La costruzione di questa importante infrastruttura sanitaria sarà decisiva anche per decongestionare e rendere ancor più efficienti le poche strutture oggi funzionanti e, purtroppo, sofferenti, come il GOM di Reggio Calabria, l’Ospedale di Polistena, di Locri e di Melito Porto Salvo, i cui medici stanno facendo un grandissimo lavoro per garantire il diritto alla cura. Sono davvero orgoglioso per il grande lavoro che è stato fatto, sempre con grande sacrificio e con un approccio concreto. Personalmente ho seguito passo dopo passo ogni singolo passaggio, ogni singolo adempimento progettuale, ma non è certo finita. Andremo avanti, andrò avanti fino alla fine. Mezzi in cantiere e strutture sù nel più breve tempo possibile. Noi ci siamo e ci saremo, lo abbiamo dimostrato concretamente in questi anni che definisco della svolta. Grazie a tutti i cittadini calabresi che hanno riposto la Loro fiducia in me.”.