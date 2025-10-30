Nuovo ospedale Cosenza: “domani firma accordo istituzionale per realizzarlo presso l’UniCal”

«Un disastro annunciato. Il provvedimento con cui la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto e la registrazione della delibera Cipess di agosto scorso che approvava il progetto definitivo, certifica le forzature operate dal Governo Meloni e dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Matteo Salvini farebbe bene a […]