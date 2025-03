Nuovi arredi scolastici per gli studenti di Gioia Tauro

DI CLEMENTE CORVO

Il sindaco di Gioia Tauro avvocato Simona Scarcella e l’assessore alla pubblica istruzione professoressa Domenica Speranza hanno annunciato oggi di aver acquistato una nuova fornitura di arredi scolastici per l’Istituto comprensivo ‘Paolo VI, Campanella, Pentimalli “.

Si tratta di 80 nuovi banchi con griglia, 80 sedie e 36 porta abiti in legno di noce destinati a rendere più confortevoli i luoghi nei quali gli studenti gioiesi curano la loro formazione scolastica. Molto soddisfatto l’assessore Speranza che ha evidenziato ” un’attenzione costante alle richieste del dirigente scolastico e degli educatori, ma soprattutto uno sguardo amorevole rivolto ai nostri giovani studenti per i quali l’amministrazione deve mantenere alta l’attenzione affinché possano lavorare in luoghi adatti alle loro esigenze e quanto più possibile rispondenti alle esigenze di comfort necessarie a far sì che i ragazzi si sentano a loro agio, e vivano il periodo di permanenza nella scuola in assoluta serenità” .

Non si è fatto attendere il plauso e la soddisfazione del dirigente scolastico Domenico Pirrotta, che in una nota trasmessa all’amministrazione comunale afferma cone ” la sinergica collaborazione tra Scuola e istituzione amministrativa- all’insegna della più creativa e virtuosa alleanza – assume fondamentale rilievo per garantire spazi più accoglienti. Un prezioso contributo volto a migliorare la qualità dell’ambiente scolastico, segno concreto di attenzione per il benessere di allievi e allieve”.

Sul punto il sindaco Scarcella conferma la piena collaborazione con le istituzioni scolastiche ” stiamo lavorando bene, insieme alla nostra Scuola, e con l’obiettivo comune di dare grandi opportunità ai nostri studenti. Per un comune in stato di dissesto intervenire con degli acquisti di questo tipo è sicuramente frutto di un impegno notevole. Ma quando si tratta dei nostri ragazzi non ci tiriamo indietro. Speriamo di poter acquisire anche attraverso finanziamenti esterni, delle ulteriori fonti e risorse per far sì che le scuole di Gioia Tauro diventino davvero delle scuole all’avanguardia dal punto di vista del benessere dei loro giovanissimi fruitori”.

Intanto nella giornata di oggi si è proceduto alla consegna dei primi 40 banchi e delle prime 40 sedie. Lunedì prossimo si completerà la consegna di tutti gli arredi, che saranno distribuiti alle classi secondo le necessità stabilite dalla scuola.

