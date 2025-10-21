Nuova giunta regionale in Calabria, Wanda Ferro in pole position per la vice presidenza. Crescono le quotazioni per Cirillo alla Presidenza del Consiglio Regionale. Ecco i particolari sul nuovo esecutivo.

Nei giorni scorsi avevamo dato la notizia sulla possibilità che il sottosegretario agli Interni Wanda Ferro, potesse lasciare il ministero per assumere il ruolo di vice presidente della giunta regionale in una sorta di ticket con Occhiuto. Nelle ultime ore crescono le quotazioni della leader di Fratelli D’Italia di lasciare Roma per Catanzaro. In una prima fase la giunta regionale sarà a 7 nomi. Ecco le indiscrezioni:

Ferro, Gallo, Succurro, Calabrese, Loizzo, Minnella e Mattiani. C’è l’incognita “Noi Moderati” che rivendicano un posto nell’esecutivo regionale. Se il partito di Galati, con due consiglieri eletti ottiene il posto in esecutivo, con molta probabilità sarà la Lega a cedere per poi riprenderlo nella seconda fase con la giunta a 9.

Il criterio per l’attribuzione degli assessorati deve tenere conto dei consiglieri regionali. Inutile ricordarvi che Forza Italia (compresa la lista Occhiuto) hanno il 60% degli eletti a Palazzo Campanella. Poi tre eletti ciascuno Fdl e Lega, infine 2 consiglieri il partito di Maurizio Lupi. Secondo i ben informati dev’essere esclusa dal manuale Cencelli, Wanda Ferro. Per la leader del partito della Meloni, una sorta di investitura politica per il dopo Occhiuto.

Per la presidenza del Consiglio Regionale crescono le quotazioni di Salvatore Cirillo e che sul consigliere regionale di Caulonia c’è la variante, mettersi da parte per il bene della coalizione. In questo caso la presidenza del consiglio va ad appannaggio della Lega.

Per Mancuso si profila la candidatura a sindaco di Catanzaro. Tanti i mal di pancia…tutto filerà liscio?