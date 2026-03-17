‘Nrangheta, Processo Maestrale, la Dda chiede oltre 1.700 anni di carcere. I NOMI

Si è conclusa stamattina presso l’aula bunker del Tribunale di Vibo Valentia la requisitoria della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nel maxi processo che riunisce Olimpo, Imperium e Maestrale Carthago. Alla sbarra i 182 imputati che hanno scelto il rito ordinario, tra cui esponenti di spicco delle principali cosche di ‘ndrangheta nel Vibonese, oltre ad imprenditori, politici ed ex dirigenti pubblici. Di fronte al collegio giudicante presieduto da Rossella Maiorana, con giudici a latere Luca Brunetti e Rosamaria Pisano, la Dda, al termine della requisitoria iniziata lo scorso 3 marzo e che ha visto i pm Andrea Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci alternarsi nell’esporre le accuse agli imputati, ha invocato secoli di carcere. Il maxiprocesso vede coinvolti diversi clan di ‘ndrangheta vibonesi, tra cui i Mancuso, Pititto, Tavella, Bonavita, Accorinti, Barbieri, Galati. La Dda ha chiesto, tra gli altri, 24 anni per Salvatore Ascone, rispettivamente 8 e 9 anni per i fratelli Emanuele e Francescantonio Stillitani. Chiesti 14 anni per Cesare Pasqua.

Le tre inchieste

Il maxiprocesso riunisce tre maxi inchieste condotte dalla Dda. L’operazione Olimpo, scattata all’alba del 26 gennaio 2023, portò all’arresto di 56 persone e 78 indagati in tutto, facendo emergere gli interessi delle cosche nel settore del turismo lungo la Costa degli Dei. Risale al 6 luglio 2023 l’operazione Imperium, condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Dda, per un totale di 48 indagati tra cui esponenti del clan Mancuso. Al centro delle indagini i “tentacoli” della famiglia di Limbadi sui villaggi turistici sul litorale vibonese. Infine, l’operazione Maestrale Carthago, la più imponente delle tre, eseguita tra maggio e settembre 2023 con arresti eccellenti contro le cosche vibonesi, facendo emergere le infiltrazioni nella politica e nella sanità locale. Per i 91 imputati che hanno scelto il rito abbreviato è già arrivata la sentenza in primo grado emessa dal gup Piero Agosteo, per un totale di 50 assoluzioni e 41 condanne. Per 77 di loro il processo, poche settimane fa, è arrivato in Corte d’Appello. (ma.ru.)

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