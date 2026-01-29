Non c’è pace per i cacciatori nella Piana di Gioia Tauro, l’ennesima rapina con metodo violenti a Taurianova

Si stanno verificando tanti casi di rapine ai cacciatori privandoli dei loro fucili, e in alcuni casi anche con metodi violenti. C’è una banda (?) che si aggira nella Piana che sta facendo incetta di fucili. Molti sono i casi registrati da Laureana, Rosarno, Bagnara, Melicucco e anche Taurianova in più casi.

L’ultima in ordine cronologico a Taurianova ieri sera in Contrada Razzà dietro al cimitero di “Jatrinoli” dove un cacciatore è stato rapinato di due fucili da malviventi armati e con il volto coperto.

Una situazione che sta creando paura e terrore per quanti amano la stagione venatoria perché viene minata la loro tranquillità quando vanno a caccia.