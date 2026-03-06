Nominato il portavoce nazionale dell’Idm

Nella Segreteria Politica Nazionale di Italia del Meridione si è svolto ieri un incontro di grande rilevanza politica nel quale il Segretario Federale Vincenzo Castellano ha conferito al dottor Eugenio Mercuri, originario di Lamezia Terme, l’incarico di Portavoce di Italia del Meridione con delega all’organizzazione del Movimento nella Regione Calabria.

Una nomina che segna un passaggio strategico nella fase di evoluzione che Italia del Meridione sta attraversando.

Dopo il percorso condiviso alle elezioni europee del 2024 e il consolidamento dell’asse politico nel 2025 in occasione delle regionali calabresi, IDM entra oggi in una nuova stagione: quella del rafforzamento strutturale e della piena rappresentatività del Movimento all’interno di un quadro nazionale più ampio.

La Calabria diventa così uno dei pilastri di questa fase. Non soltanto un territorio da presidiare, ma un laboratorio politico e mediterraneo in cui costruire una visione concreta di sviluppo, autonomie e centralità del Sud.

Il Segretario Federale Vincenzo Castellano ha sottolineato il valore strategico della scelta: «La nomina di Eugenio Mercuri non è solo organizzativa. È una scelta politica dentro una visione mediterranea del nostro Movimento. Il Sud non può più essere periferia del dibattito nazionale. Deve diventare asse centrale nelle scelte che riguardano infrastrutture, autonomie, sviluppo e proiezione internazionale dell’Italia nel Mediterraneo.

In questo contesto, il ruolo di Eugenio Mercuri assume un significato che va oltre la delega formale. Radicato nel territorio calabrese, profondo conoscitore delle dinamiche sociali e produttive della regione, Mercuri sarà chiamato a strutturare e rafforzare la presenza del Movimento, costruendo organizzazione, rete e classe dirigente.

Eugenio Mercuri porta con sé una solida esperienza nell’ambito della comunicazione politica e non solo.

Fin dai tempi della Prima Repubblica rappresenta un abile comunicatore e organizzatore politico, capace di trasmettere idee con chiarezza e concretezza in diversi ambiti.

Negli anni, Mercuri ha saputo consolidare la sua esperienza comunicativa e organizzativa, anche grazie alle numerose esperienze politiche e professionali che ha maturato.

Questa lunga carriera gli ha quindi permesso di sviluppare una visione strategica e una capacità unica di costruire relazioni e reti efficaci, rendendolo un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato nel campo.

Lo stesso Mercuri ha dichiarato: «Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e orgoglio. La Calabria non è una terra da raccontare solo per le sue difficoltà, ma per le sue energie straordinarie. Ci sono giovani, professionisti, imprese che chiedono ascolto e visione. Lavoreremo per costruire una struttura solida, inclusiva e presente sul territorio, capace di rendere Italia del Meridione un punto di riferimento stabile dentro una prospettiva nazionale e mediterranea.»

La roadmap politica e organizzativa della nuova fase calabrese sarà guidata direttamente dalla leadership di Orlandino Greco, in sinergia con il Segretario Vincenzo Castellano, Eugenio Mercuri e la dirigenza IdM, in un lavoro congiunto di consolidamento territoriale e definizione strategica.

Orlandino Greco ha evidenziato il momento di maturazione del Movimento: «Italia del Meridione sta vivendo una fase di crescita politica. Non siamo più soltanto un movimento identitario: siamo una realtà che vuole incidere nelle scelte strategiche del paese.

La Calabria sarà centrale nel nostro percorso. Con Eugenio avvieremo un lavoro serio e strutturato per dare al Sud una rappresentanza moderna, credibile e capace di guardare al Mediterraneo come spazio naturale di sviluppo.»

Italia del Meridione entra così in una fase nuova: più strutturata, più consapevole, più ambiziosa.

Il Sud non è margine.

È baricentro.

E la nomina di Eugenio Mercuri rappresenta un passo concreto verso una rappresentanza meridionale forte, integrata in una visione nazionale e proiettata verso il Mediterraneo.