Nominati i direttori generali delle Asp di Reggio Calabria e Crotone

La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto ha nominato i direttori generali sia dell’Asp di Reggio Calabria che di Crotone. A Reggio Calabria prenderà il posto di Lucia De Furia, Maddalena Berardi, già direttore amministrativo dell’Asp reggina. Mentre a Crotone è confermato Antonio Graziano alla guida dell’azienda pitagorica. Le nomine giungono a seguito degli avvisi di selezione banditi dalla Regione Calabria lo scorso gennaio per rinnovare i vertici degli enti del servizio sanitario regionale.