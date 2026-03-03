Nomina Tilde Minasi vicecommissario Lega, “Felice e onorata di questo nuovo incarico”

«Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza del lavoro che ci attende. La Calabria merita una rappresentanza politica saldamente ancorata alle esigenze reali delle comunità, capace di trasformare ascolto e presenza costante in misure concrete e risultati tangibili».

La Senatrice della Lega Tilde Minasi, appena nominata Vice Commissario regionale della Lega Calabria, commenta così il suo nuovo ruolo, deciso dal neo Commissario Valeria Sudano nell’ambito del percorso di riorganizzazione e rafforzamento del movimento sul territorio.

E proprio alla nuova Commissaria e al responsabile organizzativo della Lega Claudio Durigon la Senatrice rivolge un sentito ringraziamento «per l’attenzione riservata alla Calabria e per l’impulso dato a questo percorso, finalizzato a rendere la nostra organizzazione ancora più strutturata e presente in ogni provincia.

Sotto la guida, sempre attenta e sensibile, del nostro leader Matteo Salvini, il lavoro proseguirà – aggiunge Minasi – in piena sinergia con gli altri due Vice Commissari regionali, Simona Loizzo e Domenico Furgiuele, con l’obiettivo di consolidare il radicamento della Lega in tutte le province, valorizzare la classe dirigente locale, accompagnare con serietà la stagione congressuale e prepararci al meglio alle prossime sfide amministrative.

La Lega in Calabria – prosegue – continuerà a essere voce dei territori e forza del fare. Infrastrutture strategiche, lavoro, sicurezza, sanità e servizi pubblici più efficienti rappresentano priorità non rinviabili e su cui stiamo già dando risposte, grazie all’impegno al governo del Ministro Salvini: sono d’altronde queste le condizioni essenziali per trattenere i giovani, attrarre investimenti, sostenere famiglie e imprese e garantire qualità della vita. Su questi punti lavoreremo con determinazione e spirito di squadra».

La Senatrice leghista evidenzia, infine, che l’impegno organizzativo va di pari passo con l’orizzonte politico delle prossime elezioni amministrative: «Saremo presenti con serietà e con spirito di coalizione. E, per quanto mi riguarda, come ho più volte sottolineato da reggina, Reggio Calabria merita di tornare al centro di una stagione di buon governo. Alle promesse preferiamo i programmi e ai programmi i risultati.

Il nostro metodo resta chiaro: ascolto, presenza e concretezza. Con impegno e unità – conclude – la Lega sarà sempre più radicata e operativa in tutta la Calabria».