Nocera Tirinese, un uomo cade in una scarpata. Sul posto i vigili del fuoco

di Marisa Valensise CENTRO DI SALUTE MENTALE DI TAURIANOVA E REPARTO DI PSICHIATRIA POLISTENA -FERMI AL PALO Abbiamo preso atto della nota diffusa dal Sindaco Roy Biasi sul Centro di Salute Mentale .È doveroso chiarire alcuni punti.Nessuno ha mai parlato di chiusura del Centro .Il tema reale, che denunciamo da tempo, è il progressivo depotenziamento […]