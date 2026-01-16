Nocera Terinese, due persone estratte dai loro veicoli dopo un incidente stradale. Ecco i particolari

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta nella serata odierna sulla Strada Statale 18, al km 353, nel tratto compreso tra i Comuni di Nocera Terinese (CZ) e Campora San Giovanni (CS), per un incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto tre autovetture: una BMW X3, una Nissan Qashqai e un’Alfa Romeo Stelvio. Due persone sono rimaste incastrate all’interno dei veicoli e sono state estratte dal personale dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a consegnarle al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento. La Strada Statale 18 è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord fino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza