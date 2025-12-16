Nicotera, prevenzione delle truffe agli anziani: incontri informativi dell’Arma dei Carabinieri

Proseguono nel territorio comunale di Nicotera gli incontri informativi promossi dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito delle iniziative di prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane, disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia e pianificate su tutti i Comuni della provincia, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la consapevolezza delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Domenica mattina, presso la Chiesa del Santissimo Rosario di Nicotera, alla presenza del Parroco don Salvatore Chindamo, si è svolto un incontro informativo rivolto alla cittadinanza anziana, organizzato e coordinato dal Vicecomandante della Stazione Carabinieri di Nicotera, Maresciallo Anna Testini, con l’impiego complessivo di quattro militari.

Nei giorni scorsi, analoga iniziativa si era già tenuta presso la Cattedrale Vescovile di Santa Maria Assunta di Nicotera, riscontrando una significativa partecipazione da parte dei fedeli e della cittadinanza. In tale occasione, l’incontro informativo è stato tenuto dal Comandante della Stazione Carabinieri di Nicotera, Maresciallo Ordinario Martina Lo Piano.

Gli incontri rientrano in una più ampia attività di rassicurazione sociale, volta a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai cittadini, con particolare attenzione nei confronti di quanti si trovano all’interno delle fasce più deboli e indifese della popolazione.

La sicurezza rappresenta un bene essenziale per le persone anziane, troppo spesso messo a repentaglio dall’azione di malfattori senza scrupoli che approfittano della loro buona fede. Un fenomeno purtroppo in costante crescita che, oltre al danno economico, comporta conseguenze psicologiche rilevanti, inducendo talvolta le vittime a chiudersi in se stesse, compromettendo autonomia e relazioni sociali.

Nel corso degli incontri, i militari dell’Arma hanno illustrato le modalità attraverso le quali vengono attuate le truffe, delineando la figura del truffatore, il suo modo di agire e le principali tecniche psicologiche utilizzate per carpire fiducia e indurre comportamenti dannosi. Sono stati forniti consigli pratici e mirati per riconoscere i tentativi di raggiro e difendersi dalle subdole strategie utilizzate dai malviventi, in particolare nei contatti telefonici e negli accessi domiciliari.

Particolarmente apprezzato il momento conclusivo di confronto, durante il quale i presenti sono stati invitati a raccontare esperienze personali e casi vissuti, favorendo un dialogo diretto e concreto, utile ad accrescere la consapevolezza collettiva e la cultura della prevenzione.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a rivolgersi senza esitazione alle Forze dell’ordine, confermando il proprio impegno costante nella tutela delle persone anziane e nella difesa della legalità.