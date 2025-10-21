Nesci (FdI/ECR): “Grazie al ministro Lollobrigida, al commissario Filippini e al sottosegretario La Pietra: la Calabria può ripartire, una vittoria per i nostri allevatori”

BRUXELLES, 21 OTT – “La Calabria può finalmente tirare un sospiro di sollievo: oggi, durante il Comitato PAFF, è stata confermata la rimozione della zona di restrizione per la Peste Suina Africana (PSA). Si tratta di un risultato di grande rilievo per la nostra regione e per l’intero comparto suinicolo, che potrà così tornare a operare con serenità e prospettive di crescita.”

Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia e membro del gruppo ECR, che aggiunge: “Questo importante traguardo è frutto dell’impegno del ministro Francesco Lollobrigida, del commissario straordinario Giovanni Filippini e del sottosegretario La Pietra, che con determinazione e competenza hanno difeso la salute animale, la sicurezza alimentare e l’economia calabrese. È la dimostrazione che, con un lavoro sinergico tra istituzioni nazionali ed europee, si possono ottenere risultati concreti per i territori.”

“Adesso – prosegue Nesci – è il momento di sostenere i nostri allevatori e produttori calabresi, valorizzando la filiera suinicola locale e rilanciando le eccellenze agroalimentari del territorio. Continueremo a impegnarci in Europa affinché la Calabria non sia mai più penalizzata da emergenze sanitarie, ma riconosciuta per la qualità e la sicurezza delle sue produzioni.”