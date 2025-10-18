Nesci (FdI), “Cannizzaro candidato a sindaco di Reggio, notizia positiva”

Abbiamo appreso con piacere della disponibilità del collega Cannizzaro a candidarsi a Sindaco della città di Reggio Calabria.

Si tratta di una notizia positiva, perché la presenza di proposte dello spessore dell’onorevole Cannizzaro contribuisce a rafforzare il centrodestra, offrendo una rosa di nomi autorevoli da cui scegliere la guida migliore per risollevare Reggio dal baratro in cui è stata trascinata dagli anni di malgoverno del centrosinistra.

La forza della nostra coalizione è proprio quella di saper mettere sul tavolo le energie e le competenze migliori.

Fratelli d’Italia, nel momento in cui si aprirà il confronto sulla scelta del candidato, presenterà le proprie proposte, convinti di poter offrire profili di alto livello, capaci di rappresentare al meglio la rinascita della città.

La decisione finale dovrà essere condivisa con tutti gli alleati, con un unico obiettivo: individuare il candidato più adatto a vincere e governare Reggio Calabria, nell’esclusivo interesse dei cittadini e senza altre considerazioni che non siano quelle della competenza, della credibilità e della capacità di governo.