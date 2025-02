Nell’Istituto Comprensivo di Taurianova una reliquia del beato CarloAcutis

La scuola primaria “Francesco Sofia Alessio”, diretta dalla dottoressa Maria Concetta Muscolino, ha accolto con entusiasmo e palese emozione una reliquia del beato Carlo Acutis, che il prossimo ventisette aprile sarà proclamato santo.

Come si fa quando si riceve un ospite d’onore, l’intera comunità scolastica si è prodigata per rendere l’ambiente scolastico ancora più bello e accogliente e per manifestare la gioia dell’incontro attraverso una degna cornice scenografica.

Grazie alla mostra allestita nei giorni precedenti nell’androne della scuola, che ha permesso agli alunni di ripercorrere le tappe più significative della vita del beato, l’ arrivo della sua reliquia è stata vissuta dagli stessi come l’abbraccio di un amico.

La dirigente ha evidenziato l’importanza di assumere il beato Carlo Acutis come modello di riferimento, tracciandone il ritratto di un ragazzo al passo con i tempi, appassionato di tecnologia, che però utilizzava gli strumenti digitali per fini positivi.

Il sacerdote don Emanuele Leuzzi ha ribadito l’importanza della preghiera e dell’Eucaristia, che sono state fondamentali nella vita del giovane quindicenne.

Significativo anche l’intervento di don Cesare Di Leo, che ha parlato dei miracoli eucaristici, oggetto di una mostra digitale realizzata da Carlo Acutis.

E’ stata molto gradita la presenza dell’Arciprete don Alfonso Franco, che per tanti anni ha collaborato attivamente con la scuola primaria ”F.Sofia Alessio”, lasciandovi un’impronta indelebile.

I bambini, guidati da don Giovanni Rigoli, con le loro preghiere e i loro canti hanno reso ancora più emozionante questo significativo momento di riflessione e hanno compreso che la via della santità è tracciata per ognuno di noi. Infatti, come diceva il beato Carlo Acutis: “ Trova Dio e troverai il senso della tua vita”.