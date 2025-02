Nella magia della neve, conclusa a Lorica la seconda tappa nazionale di Snow Volley

Si è conclusa con grande successo a Lorica la seconda tappa nazionale dello snow Volley, che per il terzo anno consecutivo ha fatto tappa in Calabria. Un appuntamento ormai consolidato e atteso, che ha ancora una volta portato entusiasmo e partecipazione tra gli appassionati di sport invernali e non solo.

La Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, sottolineando l’importanza di manifestazioni di questo tipo per la valorizzazione del territorio e per il turismo,con un impatto positivo sull’economia locale e l’opportunità di promuovere gli sport invernali tra i giovani.

«È con grande entusiasmo che chiudiamo questa straordinaria tappa di snow volley qui in Sila. La partecipazione e l’energia che abbiamo visto in questi giorni sono la prova del crescente interesse per questo sport e per le nostre meravigliose montagne. Voglio ringraziare gli organizzatori, gli atleti e tutti i volontari che hanno reso possibile questo evento. La Sila si conferma non solo come una meta ideale per gli amanti della neve, ma anche come un palcoscenico perfetto per eventi sportivi di livello internazionale. Questa manifestazione non solo promuove lo sport, ma rappresenta anche un’importante opportunità per il nostro territorio in termini di turismo e sviluppo economico. Siamo certi che questa tappa possa fungere da volano per futuri eventi, contribuendo a far conoscere sempre di più le bellezze della nostra provincia», ha dichiarato la Presidente.

Tra le varie discipline invernali, lo snow volley emerge come una delle più affascinanti e dinamiche. Questa variante della pallavolo si gioca sulla neve e combina l’emozione del gioco di squadra con la bellezza degli scenari montani. Lo snow volley non solo richiede abilità tecniche e una buona condizione fisica, ma offre anche un’opportunità unica di socializzazione e di creazione di legami tra i partecipanti. Uno sport che stimola la creatività e la voglia di superare i propri limiti, incoraggiando i praticanti a godere del freddo e delle sfide che la stagione invernale porta con sé.

In questa seconda magica tappa, disputata nello scenario incantato della Sila cosentina sotto una neve copiosa che è continuata a cadere incessantemente, creando un paesaggio da fiaba, il podio maschile è stato conquistato da Di Risio, Camozzi e Geromin, seguiti da Barile, Leone, Lopetrone e Remo al secondo posto, e da Lupatelli, Bennato e Vespero al terzo. Nel settore femminile, le vincitrici sono state Tonon, D’Arrigo e Parenzan, con le coppie Sarlo C., Sarlo G. e Oksyuk al secondo posto e Gentile, Sansotta e Bolognino al terzo.

Si è trattato di un evento indimenticabile e indimenticato, reso possibile dal costante lavoro e dagli sforzi profusi dalla Presidente Succurro per riportare la Sila cosentina al centro dei grandi eventi sportivi internazionali: «ci impegneremo per continuare a sostenere iniziative come questa, che mettono in luce le potenzialità della Sila e coinvolgono le comunità locali. Insieme, possiamo costruire un futuro sempre più luminoso per il nostro territorio e per gli sport invernali», la promessa di Rosaria Succurro.