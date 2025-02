Nel “Viaggio nella Memoria”, quattro giovani calabresi in visita al campo di concentramento di Auschwitz

Si è svolto dal 2 al 4 febbraio 2025, il “Viaggio nella Memoria”, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Gioventù, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’Unione delle Comunità Ebraiche e la Comunità Ebraica di Roma. Il progetto ha visto la partecipazione di 70 giovani italiani, tra cui quattro ragazzi calabresi: Fazari Vincenzo, Morgese Christian, Sofia Serra e Francesco Fusaro. I giovani hanno visitato i campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau in Polonia, prendendo parte alla commemorazione della deposizione delle corone di fiori al “Muro della Morte”, dove circa 20.000 prigionieri furono fucilati.

Il viaggio ha incluso anche un toccante momento di connessione con Sami Modiano, testimone della Shoah, che ha partecipato telefonicamente all’iniziativa. Oltre al Ministro Abodi, erano presenti anche Michele Sciscioli, Capo Dipartimento del Servizio Civile Universale, e una delegazione dell’Agenzia Italiana per la Gioventù. I partecipanti sono arrivati in Polonia con un volo di Stato dell’Aeronautica Militare.

Questo viaggio ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sulla memoria storica e un momento di crescita personale per i giovani, rafforzando l’impegno a non dimenticare le atrocità del passato.