‘Ndrangheta, una serie di reati di matrice mafiosa nelle Marche, sequestrati beni a un pluripregiudicato calabrese

Sei unità immobiliari e terreni situati tra Ancona e Montegranaro (Fermo) e Porto Recanati (Macerata), un’auto Porsche Cayenne, quote di diverse società e di conti correnti in Italia e Polonia, per un valore complessivo di circa un milione di euro. Sono i beni sottoposti a sequestro dal Tribunale di Ancona – ufficio misure di prevenzione, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Ancona, guidata dalla procuratrice Monica Garulli, perché riconducibili a un pluripregiudicato di origine calabrese, anche per reati associativi di matrice mafiosa, da anni residente in territorio marchigiano. L’uomo destinatario di prevenzione, eseguita dal Gico del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona, nel settembre 2024 era ricercato su tutto il territorio nazionale ed era stato poi arrestato in Slovenia, dopo essersi sottratto all’esecuzione di una condanna definitiva ad oltre 20 anni di reclusione per associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti, accertati nel corso di una articolata indagine condotta da questa Procura distrettuale di Ancona.

A suo carico anche condanne per numerosi altri reati, ed in particolare per una associazione a delinquere organizzata nelle Marche, dedita a estorsioni e altri delitti con violenza alla persona, di cui è stato riconosciuto in maniera definitiva il carattere mafioso ai sensi dell’art. 416 bis codice penale. Il sequestro del patrimonio, formalmente riconducibile al nucleo familiare del destinatario della misura che invece risulta nullatenente, valutata la sproporzione tra il reddito e gli investimenti, stato emesso prima della instaurazione di un pieno contraddittorio che avrà luogo dinanzi al Tribunale di Ancona, nell’ambito del relativo procedimento di prevenzione, volto alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti per la confisca dei beni. (Ansa)