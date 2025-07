‘Ndrangheta, il Pd Calabria: “Colpo al patrimonio della ’ndrangheta nel Crotonese”. Irto: “Servono anche cultura e politica antimafiose”

“Complimenti allo Scico, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e alla Dda di Catanzaro, che nel territorio crotonese hanno appena compiuto un’operazione di grande importanza e inflitto un duro colpo alla rete economica della ‘ndrangheta”. Lo dichiara, in una nota, il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto. “Il sequestro di oltre 4,3 milioni di euro di beni riconducibili a un’organizzazione criminale conferma la pervasività e pericolosità della ‘ndrangheta”. “È dunque importante proseguire un lavoro capillare sul versante patrimoniale. Pertanto, va sostenuto con forza – prosegue il Pd Calabria – il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura calabresi, che ogni giorno combattono per affermare la legalità”. “Lo Stato deve essere forte nella fase repressiva e anche in quella rigenerativa. Deve allora sostenere le istituzioni e le associazioni che operano in territori difficili. Accanto a queste attività, dobbiamo sforzarci di sviluppare ulteriormente – conclude il senatore Irto – una cultura e una politica antimafiose”.