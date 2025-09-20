‘Ndrangheta e poteri occulti, Toscano (Dsp) rilancia la sfida a Tridico e Occhiuto: “Se continuano a stare muti, sono entrambi figuranti”



«Pasquale Tridico e Roberto Occhiuto hanno evitato furbamente di rispondere alla mia domanda sui poteri occulti che governano la Calabria. Il loro silenzio tombale è indicativo: fingono di parlare di programmi e futuro, ma non hanno il fegato di affrontare la questione politica vera, cioè la denuncia di un sistema di potere trasversale che tiene la Calabria nella subalternità e disperazione». Lo afferma Francesco Toscano, candidato di Dsp alla presidenza della Regione Calabria. «Se non si esce dalla retorica mafia-antimafia, se non si raccontano ai calabresi le compromissioni ai massimi livelli, se non si ha il coraggio di ammettere – incalza Toscano – che questa terra è stata trattata come una colonia, come una riserva di manovalanza criminale e coperture comode per poteri esterni e interni, non si può governare la Regione. Noi chiediamo un’operazione verità, perché altrimenti non ci sarà mai giustizia sociale né futuro democratico». «Tridico e Occhiuto rispondano alla questione specifica. Noi diciamo la verità e rompiamo il sistema. Loro decidano se restare figuranti di un copione scritto altrove o – conclude Toscano – se avere il coraggio di guardare in faccia i calabresi».