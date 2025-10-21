‘Ndrangheta, due arresti in Calabria per estorsione, lesioni personali aggravati dal metodo mafioso

Nei giorni scorsi, a Catanzaro, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato

esecuzione a due provvedimenti di ripristino della misura cautelare in carcere, emessi

dal locale Tribunale del Riesame, nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili di

“associazione di tipo mafioso”, nonché di “estorsione” e “lesioni personali”, aggravati

dal metodo mafioso.

I due erano stati già arrestati il 27 febbraio scorso unitamente ad altre ventuno persone,

a vario titolo gravemente indiziate di “associazione di tipo mafioso”, “estorsione”,

“rapina”, “usura”, “lesioni personali”, “truffa”, “associazione per delinquere”

“autoriciclaggio” e “trasferimento fraudolento di valori”, reati anche aggravati dalle

finalità e/o modalità mafiose. Nei loro confronti, il Tribunale del Riesame aveva

parzialmente riformato il provvedimento cautelare, ritenendo la carenza della gravità

indiziaria di reità relativamente alle ipotesi delittuose dell’associazione di tipo mafioso

ed all’aggravante delle cd. modalità mafiose. Contro tale provvedimento, la Procura

della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia ha proposto ricorso per

cassazione: la Suprema Corte, nel luglio scorso, ha annullato con rinvio l’ordinanza

del Tribunale del Riesame. Il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, ha confermato

l’originaria ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari rispetto tanto alla

contestazione relativa all’appartenenza all’associazione mafiosa, localmente

denominata “Clan di Gagliano”, quanto all’aggravante dell’utilizzo del metodo

mafioso, disponendo quindi la custodia cautelare in carcere.

Medesima sorte era toccata, alla fine di settembre u.s., ad altro indagato: pure

raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere siccome ritenuto gravemente

indiziato di appartenere al medesimo sodalizio di tipo mafioso, veniva scarcerato in

ragione dell’intervenuto annullamento del provvedimento restrittivo da parte del

Tribunale del Riesame. Anche in quell’occasione, la Procura Distrettuale ha proposto

ricorso alla Suprema Corte che, accogliendolo, ha rinviato al Tribunale Distrettuale

del riesame per una nuova pronuncia e, conseguentemente, è stata ripristinata

l’originaria misura cautelare in carcere.

La complessa attività investigativa, condotta con la direzione e il coordinamento della

Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e delegata ai Carabinieri del Comando

Provinciale, aveva riguardato un arco temporale ampio ed era stata sviluppata

prevalentemente attraverso complesse intercettazioni e attività di riscontro sul campo,

le quali avevano permesso di delineare (nella fase delle indagini preliminari che, si

ricorda, necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la

difesa) la gravità indiziaria circa l’operatività, fin dal 2014, della storica compagine

del clan c.d. dei “Gaglianesi” attivo nel capoluogo e dedito a una pluralità di reati

contro il patrimonio e la persona, sotto l’influenza delle locali di ‘ndrangheta di Isola

Capo Rizzuto e di San Leonardo di Cutro (KR), nonché i collegamenti dello stesso con

altre cosche calabresi.

Il procedimento pende in fase investigativa e la ricostruzione degli accadimenti

penalmente rilevanti sin qui effettuata è limitata al profilo cautelare, con salvezza di

ogni deduzione difensiva, acquisita nel contradditorio delle parti.