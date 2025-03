‘Ndrangheta, confiscati beni per 160 milioni a tre imprenditori

Il Consiglio di Amministrazione della BCC della Calabria Ulteriore ha approvato la proposta di Bilancio 2024 che verrà ora sottoposta all’Assemblea dei Soci, convocata per il prossimo 30 aprile in prima convocazione e per il 4 maggio in seconda convocazione per l’approvazione definitiva. I risultati conseguiti, evidenziano una crescita significativa della Banca, anche grazie all’erogazione […]