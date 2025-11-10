‘Ndrangheta, confisca di beni per oltre 830 mila euro e tre esponenti di rilievo di una potente cosca in Calabria

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un decreto

di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con

cui è stata disposta la misura ablativa, in via definitiva, di n. 8 unità immobiliari e di n. 2 rapporti bancari per un

valore complessivo stimato in oltre 830 mila euro, all’esito del procedimento di prevenzione instaurato nei

confronti di n. 3 esponenti di rilievo della cosca “TRAPASSO” di San Leonardo di Cutro (KR).

I prevenuti, nell’anno 2016, erano stati coinvolti nell’operazione “BORDERLAND” della Direzione

Distrettuale di Catanzaro, in quanto figure di primo piano del sodalizio mafioso operante a San Leonardo di

Cutro (KR), inserito nella locale di Cutro (KR) facente capo ai “GRANDE ARACRI”, dedito prevalentemente

alle estorsioni nei confronti di imprenditori operanti nel settore turistico.

L’odierna misura ablativa è stata adottata – ex art. 24 d.lgs. 159/2011 – dal Tribunale di Catanzaro nell’ambito

del procedimento di prevenzione, sulla base di complessi accertamenti di natura economico – patrimoniale

coordinati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – D.D.A. ed eseguiti dagli esperti del Gruppo

Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, che a

seguito dell’analisi del profilo patrimoniale dei prevenuti e dei loro familiari ha fatto riscontrare l’incoerenza del

valore dei beni a disposizione rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta, circostanza che aveva

già portato al sequestro degli stessi beni in data 19.02.2021.