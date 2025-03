‘Ndrangheta a Milano, chiuse le indagini sul “Consorzio delle mafie” nell’operazione “Hydra” in una forte alleanza con Cosa Nostra e Camorra. Tutti i nomi

La Procura della Repubblica di Milano ha chiuso le indagini sul “Consorzio delle mafie”, un’inquietante alleanza tra Cosa nostra, ‘Ndrangheta e Camorra, che avrebbe operato nel Nord Italia con una struttura di tipo federativo. L’inchiesta Hydra, che ha messo in luce la capillarità delle infiltrazioni mafiose in Lombardia, vede coinvolti 146 indagati, di cui 45 accusati di associazione mafiosa.

Ora, il processo alla mafia a tre teste potrebbe aprirsi già dopo l’estate, con l’accusa che ipotizza reati di estorsione, traffico di droga, riciclaggio di denaro sporco e infiltrazioni negli appalti pubblici. Le indagini, durate oltre due anni, hanno documentato 21 summit mafiosi avvenuti in diversi comuni lombardi, tra cui Abbiategrasso, Cinisello Balsamo, Dairago, Busto Garolfo e Inveruno.

Un cartello mafioso per controllare affari e appalti

Secondo gli inquirenti, questa alleanza criminale agiva come un vero e proprio cartello mafioso, decidendo strategie, estorsioni, azioni intimidatorie e omicidi, esercitando al contempo una forte influenza sulle gare d’appalto e sul traffico di stupefacenti. L’inchiesta Hydra ha fornito elementi investigativi innovativi, dimostrando come il fenomeno mafioso in Lombardia non si limiti a singole organizzazioni criminali, ma a una rete strutturata e cooperativa tra clan.

I cinque gruppi della mafia lombarda

La Procura ha individuato cinque gruppi principali che compongono il sistema mafioso lombardo, ognuno dei quali legato a una delle grandi organizzazioni criminali italiane.

La rete di Cosa nostra

A capo c’è Giuseppe Fidanzati , detto Ninni, figlio di Gaetano Fidanzati , ex boss dell’Arenella a Palermo, e suo zio Stefano Fidanzati , ritenuto il reggente del clan.

, detto Ninni, figlio di , ex boss dell’Arenella a Palermo, e suo zio , ritenuto il reggente del clan. Figura di rilievo è anche Errante Parrino Paolo Aurelio , considerato referente della mafia trapanese in Lombardia e già condannato in passato per reati di mafia.

, considerato referente della mafia trapanese in Lombardia e già condannato in passato per reati di mafia. Tra gli elementi più significativi dell’indagine emergono anche intercettazioni in cui viene citato Matteo Messina Denaro, ex superlatitante di Cosa nostra, a cui si faceva riferimento per la risoluzione di conflitti interni al consorzio mafioso.

Il collegamento con la mafia trapanese

Figura chiave del sistema mafioso lombardo è Bernardo Pace, detto Dino, che avrebbe mantenuto contatti diretti con le cosche trapanesi e la ‘Ndrangheta calabrese.

L’organizzazione della ‘Ndrangheta

Il gruppo calabrese era rappresentato da Vincenzo Rispoli , capo della locale di Legnano-Lonate Pozzolo , che nonostante il regime carcerario del 41-bis , avrebbe continuato a impartire ordini per la riorganizzazione della sua cosca.

, capo della locale di , che nonostante il regime carcerario del , avrebbe continuato a impartire ordini per la riorganizzazione della sua cosca. La ‘Ndrangheta era fortemente connessa anche al clan camorristico dei Senese e alla famiglia mafiosa siciliana Rinzivillo, versando denaro nella “bacinella”, la cassa comune per il sostentamento dei detenuti.

L’anello di congiunzione della Camorra

La componente camorristica era guidata da Vincenzo Senese, figlio di Michele Senese, e Giancarlo Vestiti, quest’ultimo considerato l’uomo che teneva insieme i rapporti tra tutte le organizzazioni criminali presenti nel consorzio.

I traffici di droga e il riciclaggio di denaro

Gli inquirenti hanno ricostruito il ruolo di Antonio Romeo, ritenuto rappresentante in Lombardia della cosca calabrese dei Romeo “Staccu” di San Luca, con interessi nel traffico di sostanze stupefacenti e nei rapporti con le altre organizzazioni criminali presenti nel Nord Italia.

Il processo in arrivo: un colpo al sistema mafioso lombardo

L’inchiesta Hydra ha evidenziato come, nel tempo, la mafia in Lombardia si sia evoluta da singoli gruppi criminali operanti separatamente a un vero e proprio consorzio mafioso, in grado di agire come un’unica entità per massimizzare i profitti e il controllo del territorio.

Ora, con la chiusura delle indagini, si attende il passaggio alla fase processuale, che potrebbe partire già dopo l’estate, segnando un passo fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata nel Nord Italia.

(Fonte Tp24)

