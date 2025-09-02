Nazionale, Fabbian ed Esposito “L’Azzurro è un sogno”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Giocare per la Nazionale è sempre un motivo di orgoglio, è senso di appartenenza, ed è il sogno di ogni bambino. Io ho avuto anche la fortuna di giocare già nelle varie Under”. Così il centrocampista azzurro Giovanni Fabbian dal ritiro di Coverciano dove la Nazionale italiana sta preparando la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 in programma venerdì prossimo a Bergamo contro l’Estonia.

“Credo che la cosa fondamentale sia l’umiltà che è un aspetto che mi piace sempre affrontare – ha aggiunto Fabbian -. In campo si può migliorare, e questo deve unirsi proprio all’umiltà. Dalla Nazionale ci si aspetta di giocare il mondiale, è normale. Vogliamo fare il massimo per raggiungere questo obiettivo”. Tra i temi toccati anche quello dei giovani: “In Italia ci sono, bisogna dargli l’opportunità di farli giocare e anche sbagliare”, ha sottolineato Fabbian. Il centrocampista del Bologna si è anche iscritto all’università: “Sto studiando economia, l’ho fatto per trovare qualcosa extracalcio e quando si finisce si apre

un’altra vita”. Infine, sull’incontro con Gianluca Rocchi: “E’ stato positivo, importante e formativo, soprattutto per le nuove regole”.

Insieme a Fabbian, in conferenza stampa è intervenuto Pio Esposito: “Sta succedendo tutto molto velocemente, sono contento della convocazione e dell’esordio con l’Inter. E’ un momento molto positivo, ma serve equilibrio. Nel calcio può cambiare tutto velocemente”.

Il giovane centravanti in nerazzurro dovrà giocarsi il posto con Lautaro e Thuram: “E’ un’opportunità, la vedo così. Sono tra gli attaccanti più forti e posso imparare molto. A Lauti ruberei la fame, mentre a Marcus la semplicità che ha nel fare le cose, l’abilità di saltare l’uomo e la velocità”. Il traguardo da raggiungere in azzurro è naturalmente la qualificazione al Mondiale, anche perchè “ho sofferto abbastanza la mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali, ora siamo qui per cercare di invertire questa tendenza”. Infine, Esposito ha concluso parlando del suo momento in nerazzurro: “Durante tutta l’estate sono stato molto chiacchierato per il mercato ma non ho mai avuto necessità o voglia di andare altro, per me rimanere all’Inter è un sogno che si realizzata e mister Chivu ha detto che mi voleva tenere, non avrei voluto fare un’altra esperienza”.

