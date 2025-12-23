Natale di solidarietà. I Carabinieri della Compagnia di Paola portano un sorriso ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Cetraro

È stato un momento di gioia quando nella mattinata 23 dicembre i bambini ricoverati presso l’Ospedale “Gino Iannelli” di Cetraro hanno visto arrivare i Carabinieri. Un’emozione non solo per i bambini, ma anche per gli stessi militari che, con la collaborazione di “Babbo Natale”, hanno consegnato regali, gadget e caramelle a bambini e adolescenti attualmente ospitati presso il reparto di pediatria. Grande commozione anche per chi ha partecipato all’evento, in primis i genitori dei bambini, ma anche per medici ed infermieri, coordinati dal Primario del Dipartimento, Dottoressa Antonietta Distilo, che ha ringraziato di cuore per l’ammirevole iniziativa. I militari hanno donato al reparto una “casetta” e alcuni giochi per bambini, che sono stati collocati nella sala d’attesa, e potranno fungere da distrazione per quanti nel tempo dovranno accedere alle cure di quel reparto.

Con questo gesto simbolico i Carabinieri hanno voluto portare un concreto conforto a quanti non potranno vivere il Natale con spensieratezza, in aderenza alla missione principale dell’Arma che è quella di rassicurare la popolazione ed essere vicina a chiunque versi in situazione di difficoltà.