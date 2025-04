Nascondeva pistola e munizioni nel freezer, arrestato 55enne in provincia di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – A Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, i Carabinieri hanno arrestato un 55enne incensurato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.

L’uomo, un cacciatore titolare di porto d’armi, è stato infatti sorpreso a detenere una pistola Beretta con matricola abrasa e numerose munizioni. L’operazione è scattata durante un regolare controllo alle armi legittimamente detenute dall’uomo, titolare di licenza per la caccia.

Il comportamento del 55enne, infatti, è apparso da subito molto sospetto agli occhi dei militari intervenuti, che hanno deciso di perquisire l’abitazione. E così, aprendo il pozzetto freezer in cui l’uomo custodiva la selvaggina cacciata, i Carabinieri hanno trovato anche un calzino al cui interno era custodita un’arma clandestina e più munizioni di vario calibro, alcune delle quali potenzialmente letali, accuratamente conservate all’interno di involucri sottovuoto.

L’indagato, che fino ad allora non aveva mai avuto problemi con la giustizia, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. Indagini sono in corso per accertare la provenienza della pistola e se sia stata utilizzata in precedenti episodi delittuosi.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).