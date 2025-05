Napoli si colora d’azzurro per la sfilata scudetto

NAPOLI (ITALPRESS) – Circa due ore di sfilata per condividere col popolo partenopeo la gioia per il quarto scudetto. Napoli non smette di festeggiare e per le vie della città dirigenti, staff tecnico e calciatori si sono goduti un meritato bagno di folla, prosecuzione ideale delle celebrazioni scattate venerdì sera, dopo il triplice fischio della gara vinta sul Cagliari.

Con un importante cordone di sicurezza allestito in tempi record – oltre 1000 uomini fra forze dell’ordine e vigili del fuoco, 400 volontari della Protezione civile e 1300 steward operativi – la squadra neo campione d’Italia è sbarcata al molo Luise di Mergellina con un aliscafo partito poco prima dal molo San Vincenzo. Presenti sull’imbarcazione anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il sindaco Gaetano Manfredi che ha abbracciato il patron Aurelio De Laurentiis e il tecnico Antonio Conte.

Dopo un momento dedicato alla foto di gruppo che ha coinvolto squadra e istituzioni, è stata la volta dei due bus scoperti che hanno percorso due chilometri e mezzo fra circa duecentomila spettatori. Il lungomare Caracciolo ha così ospitato la sfilata fino a piazza Vittoria e ritorno, con 4 maxischermi installati a via Partenope, piazza Sannazzaro, largo Sermoneta e Villa Pignatelli per permettere a tutti di prendere parte alla festa. Da Conte a Lukaku, da McTominay a capitan Di Lorenzo, tanti gli eroi acclamati dalla folla di una città tinta d’azzurro che, due anni dopo la cavalcata dell’allora squadra di Spalletti, si ritrova di nuovo a celebrare uno scudetto.

