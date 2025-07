Musica d’insieme Jazz al Liceo Musicale “G. Rechichi”

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi dell’articolo 1, commi 510 e 511, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei mesi di maggio/giugno 2025 il Liceo Musicale di Cinquefrondi ha proposto ai suoi studenti il Laboratorio di Musica di Insieme Jazz 4.0, percorso articolato in usa serie di incontri condotti dal docente esterno Ferruccio Messinese con la presenza del tutor interno Antonietta Creazzo



Durante gli incontri previsti dalla calendarizzazione del progetto, il percorso è stato espletato secondo direttive attinenti allo specifico ambitus della Musica di Insieme Jazz. Nella fattispecie, diverse sono state le modalità didattiche di approccio: compito di realtà/problem solving, cooperative learning, concertazione/esecuzione. Il gruppo di lavoro, assortito ed eterogeneo ha consentito l’elaborazione di un percorso, nel corso del quale diverse sono state le tematiche trattate: armonia, ritmo/metro, ear training, arrangiamento/composizione, esecuzione, interplay, improvvisazione. Da registrare che, l’interesse e la partecipazione del gruppo di lavoro, hanno consentito, nel corso dell’espletamento del piano didattico progettuale, proiezioni legate anche all’ottica interdisciplinare.



Il jazz è una musica in cui la dimensione improvvisativa è pressoché determinante. Ma ciò può essere messo in atto solo se sia presente una consapevolezza che riguarda le strutture musicali e le sue dimensioni interne. Come ricorda la Dirigente Scolastica Francesca Maria Morabito: “è stato questo l’intento del progetto, favorire l’approccio alla musica jazz costruendo dei percorsi idonei per creare l’humus necessario al fine di rendere fruibile e consapevole la dimensione espressiva della musica afroamericana”.